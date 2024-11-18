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Евсеев рассказал о проблемах со зрением после нападения в Астрахани

Евсеев рассказал о проблемах со зрением после нападения в Астрахани
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Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев рассказал, что у него появились проблемы со зрением после нападения на него хулиганов в Астрахани.

«Зрение плохое. Доктора сказали, что есть проблемы», — приводит слова Евсеева «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной. Евсееву брызнули в лицо из перцового баллончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция.

Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. До этого он работал с такими клубами, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».

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