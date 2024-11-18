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«Ювентус» готов продать Влаховича этой зимой – La Gazzetta delo Sport

«Ювентус» готов продать Влаховича этой зимой – La Gazzetta delo Sport
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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» готов рассмотреть продажу сербского нападающего Душана Влаховича на фоне сложных переговоров о продлении контракта с игроком. Об этом сообщает La Gazzetta delo Sport.

Переговоры о продлении контракта проходят очень тяжело, сторонам пока не удалось придти к какому-либо соглашению. Учитываю, что в 2026 году Влахович станет свободным агентом, руководство клуба готово пойти на продажу игрока уже этой зимой, чтобы избежать его уход из команды летом, когда по контракту останется всего год, по сниженной цене.

В этом сезоне Влахович провёл за клуб во всех турнирах 16 матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.

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