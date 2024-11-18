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Агент Тимур Гурцкая анонсировал соперников России: подписан матч с топовой сборной

Агент Тимур Гурцкая анонсировал соперников России: подписан матч с топовой сборной
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Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал национальные команды, с которыми сборная России может провести товарищеские матчи в 2025 году.

«В следующем году будут нормальные матчи. Подписан матч с Нигерией, топовой сборной. В цикле с Нигерией будет ещё одна африканская страна, скорее всего, тоже топовая. На осень есть подписанные контракты с Эквадором и Венесуэлой. И могут появиться Уругвай или Колумбия», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В этом году сборная России провела четыре игры, одержав победу с суммарным счётом 22:0 — с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0). Завтра, 19 ноября, отечественная национальная команда проведёт заключительный товарищеский матч в 2024 году с Сирией в Волгограде.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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