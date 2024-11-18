Газзаев — о «Краснодаре»: команда по делу занимает первое место в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал результаты «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Краснодар» и в прошлом году выглядел очень убедительно и до последнего боролся за чемпионство. Сегодня команда играет хорошо, а у Мусаева есть более широкий выбор футболистов. «Краснодар» по делу занимает первое место. В клубе в каждой линии есть футболисты хорошего уровня, в нём есть свои лидеры", – приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, по результатам 15 туров подопечные Мурада Мусаева занимают лидирующее положение в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 37 очков.