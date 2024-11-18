Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ахмата» Ташуев отреагировал на информацию о приходе Черчесова в клуб

Тренер «Ахмата» Ташуев отреагировал на информацию о приходе Черчесова в клуб
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал информацию, что специалист сборной Казахстана Станислав Черчесов может зимой возглавить грозненскую команду.

— Я слухи не комментирую.

— У вас был разговор с руководством о кредите доверия?
— У меня нет никаких разговоров. Мы готовимся к следующему матчу, — приводит слова Ташуева «Спорт день за днём».

После 15 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 24 ноября, начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
«Любой тренер может оказаться в такой ситуации». Сёмин — о работе Черчесова в Казахстане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android