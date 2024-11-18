Тренер «Ахмата» Ташуев отреагировал на информацию о приходе Черчесова в клуб

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал информацию, что специалист сборной Казахстана Станислав Черчесов может зимой возглавить грозненскую команду.

— Я слухи не комментирую.

— У вас был разговор с руководством о кредите доверия?

— У меня нет никаких разговоров. Мы готовимся к следующему матчу, — приводит слова Ташуева «Спорт день за днём».

После 15 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 24 ноября, начало — в 14:00 мск.