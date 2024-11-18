Мусиала продлит контракт с «Баварией» до 2029 года – Плеттенберг

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала продлит контракт с клубом до 2029 года. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Текущий контракт истекает летом 2026 года.

На данный момент обсуждается зарплата игрока по новому контракту, которая будет около € 25 млн в год. Известно также и о том, что в соглашение будет включена агентская комиссия. Однако пока не ясно, будет ли «Бавария» выплачивать игроку подписной бонус. Предполагается, что за четыре года футболист заработает € 120 млн со всеми дополнительными выплатами.

В текущем сезоне Мусиала провёл за клуб во всех турнирах 13 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал три голевые передачи.