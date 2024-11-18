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Юран: негативно отношусь к тренерам-иностранцам в РПЛ. Одно дело, когда приезжает Хиддинк

Юран: негативно отношусь к тренерам-иностранцам в РПЛ. Одно дело, когда приезжает Хиддинк
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Экс главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран раскритиковал практику приглашения российскими командами иностранных специалистов.

«Всегда говорил, что негативно отношусь к тренерам-иностранцам в РПЛ. У нас своих специалистов хватает.
Одно дело, когда приезжают [Дик] Адвокат и [Гус] Хиддинк, которые что-то выигрывали. А какие почести у тех, кто едет сейчас?» — приводит слова Юрана Sport24.

На данный момент в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 пять иностранных тренеров: Марцел Личка («Динамо» Москва), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич (ЦСКА), Франк Артига («Химки»), Владимир Слишкович («Оренбург»).

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