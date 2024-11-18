На матч Россия — Сирия ожидается 36-40 тыс. человек

На товарищеский матч национальных команд России и Сирии ожидается от 36 до 40 тысяч человек. Об этом рассказали в Департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

«Ожидаем более 36 тысяч человек. От 36 до 40», – приводит заявление Департамента Metaratings.

Напомним, встреча сборных состоится уже завтра, 19 ноября. Матч пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.