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На матч Россия — Сирия ожидается 36-40 тыс. человек

На матч Россия — Сирия ожидается 36-40 тыс. человек
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На товарищеский матч национальных команд России и Сирии ожидается от 36 до 40 тысяч человек. Об этом рассказали в Департаменте мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаем более 36 тысяч человек. От 36 до 40», – приводит заявление Департамента Metaratings.

Напомним, встреча сборных состоится уже завтра, 19 ноября. Матч пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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