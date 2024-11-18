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Экс-игрок «Локомотива» Гуренко назвал главные козыри красно-зелёных в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Гуренко назвал главные козыри красно-зелёных в нынешнем сезоне РПЛ
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Экс-футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко оценил первую часть сезона-2024/2025 для железнодорожников.

— Как оцените первую часть сезона для «Локомотива»? По очкам команда идёт даже лучше, чем в чемпионский сезон 2018 года.
— Я даже не на очки смотрел, а на то, что команда играет в хороший, атакующий футбол, много забивает. Железнодорожники стали более надёжно действовать в обороне, сыгралась пара центральных защитников, хорошо подключаются крайние защитники, которые создают много моментов. Сейчас «Локомотив» способен навязать борьбу и «Краснодару», и «Зениту».

— Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что для чемпионства в текущем сезоне «Локомотиву» не хватает стабильности и опытных игроков, как [Ведран] Чорлука. Согласны?
— Полностью. Были как очень хорошие матчи, так и пара провальных. Думаю, это связано с возрастом игроков. Команда молодая. Из опытных есть только [Дмитрий] Баринов. Остальные ребята очень молоды. Но в этом есть свой плюс. Над ними ничего не довлеет. Никто на эту команду не ставил, и в психологическом плане ей проще, чем «Зениту».

В зимнюю паузу ребята могут хорошо подготовиться, окрепнуть. Основная задача была – наладить игру в обороне. Как только команда стала более надёжна сзади, и игра стала смотреться по-другому, и результаты улучшились.

— В чем главный козырь «Локомотива» в нынешнем сезоне?
— В том, что команда по ходу матча может усиливать игру. Скамейка запасных очень серьёзная. В атаке нет основных футболистов и запасных. Сейчас есть обойма в 20 игроков, то есть два равноценных состава, — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

Турнирная таблица РПЛ
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