Миранчука догоняли партнёры, Тюкавин обнимал Пиняева. Фото тренировки сборной России

Во вторник, 19 ноября, на стадионе «Ротор Арена» в Волгограде состоится товарищеский матч сборной России по футболу с национальной командой Сирии. Накануне команды провели тренировки, а наставник хозяев Валерий Карпин и полузащитник Илья Самошников ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Лучшие кадры предматчевых тренировок и пресс-конференции — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Карпин высказался о состоянии газона на стадионе «Ротор Арена».

«Состояние газона нормальное. Не могу сказать, что идеальный — чуть мягковатый. Но в том году с Кубой было хуже», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Самошников оценил готовность национальной команды к товарищескому матчу с Сирией.

«У нас были теоретические занятия по сопернику. Знаем их сильные и слабые стороны. Настрой на игру — побеждать. На 100% оцениваю нашу готовность к завтрашнему матчу», — сказал Самошников.