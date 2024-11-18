Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчука догоняли партнёры, Тюкавин обнимал Пиняева. Фото тренировки сборной России

Миранчука догоняли партнёры, Тюкавин обнимал Пиняева. Фото тренировки сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 19 ноября, на стадионе «Ротор Арена» в Волгограде состоится товарищеский матч сборной России по футболу с национальной командой Сирии. Накануне команды провели тренировки, а наставник хозяев Валерий Карпин и полузащитник Илья Самошников ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Лучшие кадры предматчевых тренировок и пресс-конференции — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Карпин высказался о состоянии газона на стадионе «Ротор Арена».

«Состояние газона нормальное. Не могу сказать, что идеальный — чуть мягковатый. Но в том году с Кубой было хуже», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Самошников оценил готовность национальной команды к товарищескому матчу с Сирией.

«У нас были теоретические занятия по сопернику. Знаем их сильные и слабые стороны. Настрой на игру — побеждать. На 100% оцениваю нашу готовность к завтрашнему матчу», — сказал Самошников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android