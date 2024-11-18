Хорватия — Португалия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 18 ноября, в матче 6-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Хорватии и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы играющих команд:

Хорватия: Ливакович, Шутало, Чалета-Цар, Гвардиол, Перишич, Модрич, Ковачич, Соса, Крамарич, Матанович, Батурина.

Португалия: Са, Семеду, Араужо, Вейга, Канселу, Отавио, Невеш, Витинья, Мендеш, Жоау Феликс, Леау.

После пяти туров группового этапа сборная Хорватии набрала семь очков и занимает второе место. Португалия заработала 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Шотландии (четыре очка) и Польши (также четыре очка).