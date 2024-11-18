Гуренко — о Батракове: его манера игры напоминает мне Модрича

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Алексей Батраков возглавляет бомбардирскую гонку. Видите в нём потенциал для европейских лиг?

— Для меня это самое большое открытие. Когда наблюдаешь за его игрой – получаешь истинное удовольствие. Его манера игры напоминает мне Модрича. Он не по годам мудро играет и грамотно. Знает, когда сыграть в касание, когда взять игру на себя. То есть принимает правильные решения. Много отрабатывает в обороне. Очень полезно играет для команды. Видно, что не боится ошибиться. Он чувствует доверие со стороны ребят и тренера. Если так и дальше пойдёт, он будет прогрессировать, и у него большое будущее.

— Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что хочет видеть в Батракове нового Лоськова. Он дорастёт до такого уровня?

— В плане исполнительского мастерства, видения поля, ключевых передач ему ещё надо расти до Лоськова, но мне кажется, он может лучше играть в плане обороны, то есть чуть ниже. У каждого из них свои полюсы. Лоськов тоже вёл игру, но так, как Дмитрий видел поле, может, ещё Титов с ним сравниться, плюс-минус. У Батракова ещё есть время, — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».