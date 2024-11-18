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Погба планирует возобновить карьеру в топ-лиге — ESPN

Погба планирует возобновить карьеру в топ-лиге — ESPN
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Французский полузащитник Поль Погба намерен возобновить карьеру в одном из европейских ведущих чемпионатов после истечения срока дисквалификации в марте 2025 года. Об этом сообщили ESPN.

Погба планирует продолжить свою карьеру в клубе из ведущего европейского чемпионата, для того, чтобы произвести впечатление на главного тренера сборной Франции Дидье Дешама и вернуть себе место в стартовом составе перед Чемпионатом Мира-2026. Стоит отметить, что несколько клубов уже связывались с окружением игрока по поводу возможного перехода, но ничего конкретного на данный момент не известно.

Напомним, что Поль Погба был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако, Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев, который истечет в марте 2025 года. Тем не менее футболист сможет вернуться к тренировкам уже в январе.

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