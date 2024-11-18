Усман Дембеле признался, что любит документальные фильмы про диктаторов

Французский крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что увлекается просмотром документальных фильмов про диктаторов времён Второй мировой войны.

– Мне очень нравятся документальные фильмы. Я смотрю их на канале Arte и на YouTube.

Я смотрю документальные фильмы о прошлом, о том, что происходило во время Второй мировой войны.

Мне нравится узнавать, что делали диктаторы. Мобуту, про Сталина… Серьезно, они мне нравятся.

– Ты всегда интересовался этим? Почему именно диктаторы?

– Да, всегда. Я не знаю. Я не знаю почему, — рассказал футболист в эфире подкаста The Bridge.

На данный момент на счету француза 319 матчей на профессиональном уровне, в которых он отметился 73 голами и 91 результативной передачей. Ранее Дембеле выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию» и «Барселону». Кроме того, вингер является чемпионом мира по футболу.