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«Краснодар-2» разгромил сборную Брунея в товарищеском матче

«Краснодар-2» разгромил сборную Брунея в товарищеском матче
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Сегодня, 18 октября, «Краснодар‑2» разгромил национальную команду Брунея в товарищеском матче. Ранее сборная России одержала победу над азиатской командой со счётом 11:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Наш матч против «Краснодара‑2» завершился со счётом 3:0 в пользу российской команды. Он проходил на стадионе второй команды», — приводит слова представителя сборной Брунея «Матч ТВ».

Национальная команда Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.

Завершит ноябрьский сбор на международные товарищеские матчи отечественная национальная команда 19 ноября с Сирией. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в одноимённом городе.

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