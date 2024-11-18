«Краснодар-2» разгромил сборную Брунея в товарищеском матче
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Сегодня, 18 октября, «Краснодар‑2» разгромил национальную команду Брунея в товарищеском матче. Ранее сборная России одержала победу над азиатской командой со счётом 11:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 28' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Черников – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Наш матч против «Краснодара‑2» завершился со счётом 3:0 в пользу российской команды. Он проходил на стадионе второй команды», — приводит слова представителя сборной Брунея «Матч ТВ».
Национальная команда Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.
Завершит ноябрьский сбор на международные товарищеские матчи отечественная национальная команда 19 ноября с Сирией. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в одноимённом городе.
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