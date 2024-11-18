Сегодня, 18 октября, «Краснодар‑2» разгромил национальную команду Брунея в товарищеском матче. Ранее сборная России одержала победу над азиатской командой со счётом 11:0.

«Наш матч против «Краснодара‑2» завершился со счётом 3:0 в пользу российской команды. Он проходил на стадионе второй команды», — приводит слова представителя сборной Брунея «Матч ТВ».

Национальная команда Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е.

Завершит ноябрьский сбор на международные товарищеские матчи отечественная национальная команда 19 ноября с Сирией. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в одноимённом городе.