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Футбольная федерация Англии выложила официальное заявление по дисквалификации Бентанкура

Футбольная федерация Англии выложила официальное заявление по дисквалификации Бентанкура
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Футбольная федерация Англии выложила на своём сайте официальное заявление по дисквалификации и штрафу полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Родриго Бентанкура.

«Утверждалось, что полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» нарушил правило ФА E3.1, поскольку он действовал ненадлежащим образом и/или использовал оскорбительные и/или нецензурные слова и/или нанёс ущерб репутации игры.

Далее утверждалось, что это представляет собой «усугубленное нарушение», которое определено в правиле FA E3.2, поскольку оно включало ссылку — прямую или подразумеваемую — на национальность и/или расу и/или этническое происхождение.

Родриго Бентанкур отрицал это обвинение, однако независимая Регулирующая комиссия сочла его вину доказанной и наложила санкции после слушания», — говорится в официальном заявлении ФА.

Напомним, в июне Бентанкур посетил уругвайскую телевизионную программу, на которой заявил, что все корейцы выглядят одинаково, чем вызвал негативную реакцию общественности.

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