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Тренер «Ленинградца» Шмарко — о подробностях нападения: нарваться можно везде

Тренер «Ленинградца» Шмарко — о подробностях нападения: нарваться можно везде
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Тренер санкт-петербургского «Ленинградца» Александр Шмарко рассказал подробности нападения на него и на специалиста команды Вадима Евсеева в Астрахани.

«Зашили рану, через неделю сказали швы снять. Нормальное состояние, немного голова побаливает, но всё нормально. Шли, разговаривали, сзади спокойно, а мы впереди шли. Так получилось, что они внезапно напали. С футболом это никак не связано. Думаю, это дело случая, нам не повезло. Идиотов хватает везде. Нарваться можно в любом городе», — сказал Шмарко в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что на Вадима Евсеева и на Александра Шмарко в Астрахани напали два молодых человека. Они брызнули в лицо Евсееву перцовым баллончиком, а когда помощник тренера попытался задержать нападавших, они достали нож. «Ленинградец» сообщил, что Шмарко получил порез щеки. Сегодня, 18 ноября, Евсеев рассказал, что его зрение пока полностью не восстановилось. Управление МВД России по Астраханской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении нападавших.

После 18 сыгранных матчей «Ленинградец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Второй лиги (дивизион А группа «Золото»).

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