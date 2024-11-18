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Гол Промеса помог «Дубай Юнайтед» сыграть вничью с «Эмирейтс»

Гол Промеса помог «Дубай Юнайтед» сыграть вничью с «Эмирейтс»
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Завершился товарищеский матч между дубайским «Юнайтед» и «Эмирейтс». Встреча подошла к концу со счётом 2:2.

Гол нападающего «Дубай Юнайтед» Квинси Промеса принёс ничью. Помимо него, в составе «Юнайтед» одним мячом отметился Чело Торрес.

Напомним, нидерландский футболист выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. За этот период он принял участие в 235 матчах во всех турнирах, в которых отметился 114 голами и 59 результативными передачами. Вместе с красно‑белыми он выиграл чемпионат, Суперкубок и Кубок России.

Сейчас игрок выступает за «Дубай Юнайтед». Контракт нападающего с клубом из ОАЭ рассчитан до лета 2025 года.

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