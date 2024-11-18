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Видео: бразильские фанаты с матом оскорбили Никиту Салтыкова, пока он веселился с ними

Видео: бразильские фанаты с матом оскорбили Никиту Салтыкова, пока он веселился с ними
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Форвард молодёжной национальной команды России и московского «Локомотива» Никита Салтыков оказался в неловкой ситуации после окончания товарищеского матча с бразильским «Сан-Кристованом» (0:4). Встреча прошла на стадионе «Роналдо Луис Назарио де Лима» в Рио-де-Жанейро.

Товарищеские матчи U21 — 2024
18 ноября 2024, понедельник. 16:00 МСК
Сан-Кристован
Рио-де-Жанейро
Окончен
0 : 4
Россия U21
0:1 Никишин – 36'     0:2 Никишин – 68'     0:3 Никишин – 87'     0:4 Кокшаров – 90'    

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

В этом матче Салтыков отметился двумя результативными передачами. В трёх встречах в рамках бразильского турне нападающий в итоге забил три мяча и отдал три ассиста.

Фанаты «Сан-Кристована» начали скандировать фамилию Салтыкова и ещё одно слово «viado», что является матерным в переводе на русский язык. Российский футболист этого не знал и эмоционально отпраздновал, а после дал пять болельщикам.

Ранее молодёжная национальная команда России обыграла «Ботафого» U23 со счётом 4:1 и «Флуминенсе» U21 (2:1).

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