Видео: бразильские фанаты с матом оскорбили Никиту Салтыкова, пока он веселился с ними

Форвард молодёжной национальной команды России и московского «Локомотива» Никита Салтыков оказался в неловкой ситуации после окончания товарищеского матча с бразильским «Сан-Кристованом» (0:4). Встреча прошла на стадионе «Роналдо Луис Назарио де Лима» в Рио-де-Жанейро.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
В этом матче Салтыков отметился двумя результативными передачами. В трёх встречах в рамках бразильского турне нападающий в итоге забил три мяча и отдал три ассиста.
Фанаты «Сан-Кристована» начали скандировать фамилию Салтыкова и ещё одно слово «viado», что является матерным в переводе на русский язык. Российский футболист этого не знал и эмоционально отпраздновал, а после дал пять болельщикам.
Ранее молодёжная национальная команда России обыграла «Ботафого» U23 со счётом 4:1 и «Флуминенсе» U21 (2:1).