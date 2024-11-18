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«Почему это неприлично?». Зелиньски — о фотографии с Роналду после разгромного поражения

«Почему это неприлично?». Зелиньски — о фотографии с Роналду после разгромного поражения
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Полузащитник национальной команды Польши Пётр Зелиньски высказался по поводу критики в его адрес и Николы Залевского после фотографии с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду после матча Лиги наций УЕФА (1:5).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 1
Польша
1:0 Леау – 59'     2:0 Роналду – 72'     3:0 Фернандеш – 80'     4:0 Нету – 83'     5:0 Роналду – 87'     5:1 Марчук – 88'    

«Мы с Николой подошли к нему, попросили сфотографироваться и сделали это. Ни Криштиану, ни мы не имели с этим никаких проблем, вот и всё. Мне не интересно, что происходит в социальных сетях. Для меня Криштиану Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Мне захотелось сфотографироваться, и я это сделал. Почему это неприлично?

Мы проиграли матч, но что мне делать? Прятаться в углу? Я подошёл к нему и попросил сфотографироваться. Вот что мне хотелось сделать», — приводит слова Зелиньского Goal.

Напомним, ранее Зелиньского и Залевского обвинил в недостойном поведении бывший защитник национальной команды Польши Яцек Бонк.

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