«Почему это неприлично?». Зелиньски — о фотографии с Роналду после разгромного поражения

Полузащитник национальной команды Польши Пётр Зелиньски высказался по поводу критики в его адрес и Николы Залевского после фотографии с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду после матча Лиги наций УЕФА (1:5).

«Мы с Николой подошли к нему, попросили сфотографироваться и сделали это. Ни Криштиану, ни мы не имели с этим никаких проблем, вот и всё. Мне не интересно, что происходит в социальных сетях. Для меня Криштиану Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Мне захотелось сфотографироваться, и я это сделал. Почему это неприлично?

Мы проиграли матч, но что мне делать? Прятаться в углу? Я подошёл к нему и попросил сфотографироваться. Вот что мне хотелось сделать», — приводит слова Зелиньского Goal.

Напомним, ранее Зелиньского и Залевского обвинил в недостойном поведении бывший защитник национальной команды Польши Яцек Бонк.