На 18-летнего футболиста «Монако» напали и ограбили в Корбей-Эсоне

18-летний нападающий «Монако» Джордж Иленикена подвергся нападению и ограблению в Корбей-Эсоне, сообщает Le Parisien со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошёл в момент, когда футболист выходил с вечеринки в ночь с субботы на воскресенье, 18 ноября.

Юный игрок сидел в своём автомобиле вместе с другом, когда на него напала вооружённая толпа из более чем четырёх неизвестных на улице Гюстава Эйфеля. Нападавшие забрали у футболиста дорогую пару обуви, iPhone и ключи от его Volkswagen Golf, который после угона злоумышленники разбили и бросили неподалеку.

Сам футболист во время происшествия не пострадал. Полиция продолжает разыскивать виновных в преступлении. Расследование проводит местный DCT 91 (территориальный отдел по борьбе с преступностью).

Напомним, 18-летний нападающий «Монако» выступает за клуб с прошлого лета. С начала сезона он провёл 11 матчей.