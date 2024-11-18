Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На 18-летнего футболиста «Монако» напали и ограбили в Корбей-Эсоне

На 18-летнего футболиста «Монако» напали и ограбили в Корбей-Эсоне
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний нападающий «Монако» Джордж Иленикена подвергся нападению и ограблению в Корбей-Эсоне, сообщает Le Parisien со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошёл в момент, когда футболист выходил с вечеринки в ночь с субботы на воскресенье, 18 ноября.

Юный игрок сидел в своём автомобиле вместе с другом, когда на него напала вооружённая толпа из более чем четырёх неизвестных на улице Гюстава Эйфеля. Нападавшие забрали у футболиста дорогую пару обуви, iPhone и ключи от его Volkswagen Golf, который после угона злоумышленники разбили и бросили неподалеку.

Сам футболист во время происшествия не пострадал. Полиция продолжает разыскивать виновных в преступлении. Расследование проводит местный DCT 91 (территориальный отдел по борьбе с преступностью).

Напомним, 18-летний нападающий «Монако» выступает за клуб с прошлого лета. С начала сезона он провёл 11 матчей.

Материалы по теме
«Монако» без Головина одержал волевую победу в матче 11-го тура Лиги 1 со «Страсбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android