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Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Хорватия — Португалия: Жоау Феликс открыл счёт на 33-й минуте

Хорватия — Португалия: Жоау Феликс открыл счёт на 33-й минуте
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В эти минуты проходит матч 6-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Хорватии и Португалии. Игра проходит на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). В качестве главного арбитра выступает Давиде Масса (Империя, Италия). На момент выхода новости счёт — 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Хорватия
2-й тайм
1 : 1
Португалия
0:1 Феликс – 33'     1:1 Гвардиол – 66'    

На 33-й минуте нападающий сборной Португалии Жоау Феликс открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Витинья.

После пяти туров группового этапа сборная Хорватии набрала семь очков и занимает второе место. Португалия заработала 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Шотландии (четыре очка) и Польши (также четыре очка).

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