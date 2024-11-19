«Реал» не подпишет игроков в январе, Тчуамени будут использовать в центре защиты — Relevo

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти собирается доиграть текущий сезон без подписания новых игроков на фоне травм основных защитников клуба Эдера Милитао и Даниеля Карвахаля, использовав в обороне французского полузащитника Орельена Тчуамени. Об этом сообщили Relevo.

Руководство клуба не намерено выходить зимой на трансферный рынок для подписания центрального защитника. В клубе считают, что на данный момент нет необходимости переплачивать за временную замену основных игроков состава, а также, что этой возможностью могут воспользоваться воспитанники академии.

Карло Анчелотти уверен, что Орельен Тчуамени сможет заменить Эдера Милитао до тех пор, пока тот не восстановится от травмы. По мнению итальянского специалиста, француз составит пару центральных защитников с игроком сборной Германии Антонио Рюдигером.