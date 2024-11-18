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«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «ПСЖ» Коло Муани — источник

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «ПСЖ» Коло Муани — источник
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Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим французского «Пари Сен-Жермен» Рандалем Коло Муани. Об этом сообщает журналист Кристофер Михель в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы», вероятнее всего, в зимнее трансферное окно смогут заключать сделки по аренде. Ранее Коло Муани заявил, что не рассматривает возможный уход из французского клуба. Также сообщается, что у нападающего мало шансов часто выходить в старте «ПСЖ».

В сезоне-2024/2025 Коло Муани сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 40 млн.

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