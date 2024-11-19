Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоби Алдервейрелд объявил о завершении карьеры в конце этого сезона

Тоби Алдервейрелд объявил о завершении карьеры в конце этого сезона
Комментарии

35-летний защитник бельгийского «Антверпена» Тоби Алдервейрелд объявил о своём решении завершить карьеру в конце этого сезона.

«Иногда я с нетерпением жду завершения карьеры, но, с другой стороны, у меня также есть большие амбиции добиться успеха в «Антверпене». Я буду заниматься этим ещё шесть месяцев. А пока я постараюсь наслаждаться каждым моментом. Закончить с трофеем было бы фантастикой», — приводит слова Алдервейрелда Sporza.

За всю свою карьеру Тоби Алдервейрелд выступал за такие клубы, как английский «Тоттенхэм Хотспур», испанский «Атлетико» Мадрид и нидерландский «Аякс». Со сборной Бельгии защитник становился бронзовым призёром на Чемпионате Мира-2018.

Материалы по теме
Увольнение Тедеско обойдётся сборной Бельгии в € 750 000 — Тавольери
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android