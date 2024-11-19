Тоби Алдервейрелд объявил о завершении карьеры в конце этого сезона

35-летний защитник бельгийского «Антверпена» Тоби Алдервейрелд объявил о своём решении завершить карьеру в конце этого сезона.

«Иногда я с нетерпением жду завершения карьеры, но, с другой стороны, у меня также есть большие амбиции добиться успеха в «Антверпене». Я буду заниматься этим ещё шесть месяцев. А пока я постараюсь наслаждаться каждым моментом. Закончить с трофеем было бы фантастикой», — приводит слова Алдервейрелда Sporza.

За всю свою карьеру Тоби Алдервейрелд выступал за такие клубы, как английский «Тоттенхэм Хотспур», испанский «Атлетико» Мадрид и нидерландский «Аякс». Со сборной Бельгии защитник становился бронзовым призёром на Чемпионате Мира-2018.