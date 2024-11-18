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Бен Дэвис первый игрок «Тоттенхэма», кто прокомментировал дисквалификацию Бентакура

Бен Дэвис первый игрок «Тоттенхэма», кто прокомментировал дисквалификацию Бентакура
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Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис — первый игрок, который прокомментировал дисквалификацию одноклубника Родриго Бентанкура за его расистскую шутку.

«Я читал новости сегодня утром, как и все остальные. Я думаю, что на самом деле важно то, чтобы мы поняли, с какой серьезностью мы должны смотреть на такие вещи. Что касается меня и команды, то теперь подвели черту под этим, теперь мы движемся дальше», — приводит слова Дэвиса Football London.

Напомним, накануне стало известно, что футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на семь матчей уругвайского полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура за расистскую шутку в адрес своего одноклубника Сон Хын Мина. Также футболист должен выплатить штраф в размере около € 120 тыс.

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