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Тренер «Балтики» Талалаев: у Сирии будет два-три лидера, которых нужно нейтрализировать

Тренер «Балтики» Талалаев: у Сирии будет два-три лидера, которых нужно нейтрализировать
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды России со сборной Сирии в Волгограде. Встреча состоится сегодня, 19 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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П2

«Надо понять, кто будет определять игру сборной Сирии, сколько их будет человек. Последнее время в РПЛ появились сирийские и иранские игроки, они выступают ярко. Будут два‑три лидера, которых нужно нейтрализовать, сыграть с ними поаккуратнее и поплотнее. Надеюсь, что игра будет смотреться, и мы сможем определить, что у нашей сборной есть в обороне», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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