Хорватия — Португалия: Гвардиол сравнял счёт на 66-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Хорватии и Португалии. Игра проходит на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). В качестве главного арбитра выступает Давиде Масса (Империя, Италия). На момент выхода новости счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 33-й минуте нападающий сборной Португалии Жоау Феликс открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Витинья. Затем на 66-й минуте защитник Йошко Гвардиол сравнял счёт.

После пяти туров группового этапа сборная Хорватии набрала семь очков и занимает второе место. Португалия заработала 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Шотландии (четыре очка) и Польши (также четыре очка).