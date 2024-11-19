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Сербия — Дания, результат матча 18 ноября 2024, счёт 0:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сербия сыграла вничью со сборной Дании в матче Лиги наций
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Завершился матч 6-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Сербии и Дании. Игра проходила на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Берлина (Германия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Сербия
Окончен
0 : 0
Дания
Удаления: Павлович – 90+5' / нет

По итогам двух таймов национальные команды не смогли распечатать ворота друг друга.

На 90+5-й минуте был удалён защитник сборной Сербии Страхиня Павлович.

После шести туров группового этапа сборная Сербии набрала шесть очков и занимает третье место. Дания заработала восемь очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Швейцарии (два очка) и Испании (16 очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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