Сербия сыграла вничью со сборной Дании в матче Лиги наций

Завершился матч 6-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Сербии и Дании. Игра проходила на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Берлина (Германия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов национальные команды не смогли распечатать ворота друг друга.

На 90+5-й минуте был удалён защитник сборной Сербии Страхиня Павлович.

После шести туров группового этапа сборная Сербии набрала шесть очков и занимает третье место. Дания заработала восемь очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Швейцарии (два очка) и Испании (16 очков).