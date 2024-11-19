Сборная Беларуси поделила очки с Болгарией в матче Лиги наций

Завершился матч 6-го тура группы 3 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Болгарии и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Василь Левски» в Софии (Болгария). В качестве главного арбитра встречи выступил Аллард Линдхут (Нидерланды). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 13-й минуте полузащитник сборной Болгарии Васил Панайотов открыл счёт. Ответный мяч Беларуси на 70-й минуте забил защитник Александр Мартынович.

После шести туров группового этапа сборная Болгарии набрала девять очков и занимает второе место. Беларусь заработала семь очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Люксембурга (три очка) и Северной Ирландии (11 очков).