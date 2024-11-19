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Болгария — Сербия, результат матча 18 ноября 2024, счёт 1:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Беларуси поделила очки с Болгарией в матче Лиги наций
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Завершился матч 6-го тура группы 3 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Болгарии и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Василь Левски» в Софии (Болгария). В качестве главного арбитра встречи выступил Аллард Линдхут (Нидерланды). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 3. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Болгария
Окончен
1 : 1
Беларусь
1:0 Панайотов – 13'     1:1 Мартынович – 70'    

На 13-й минуте полузащитник сборной Болгарии Васил Панайотов открыл счёт. Ответный мяч Беларуси на 70-й минуте забил защитник Александр Мартынович.

После шести туров группового этапа сборная Болгарии набрала девять очков и занимает второе место. Беларусь заработала семь очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Люксембурга (три очка) и Северной Ирландии (11 очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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