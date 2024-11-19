Главный тренер «Рубина»: команда понимает, что умеет играть, выдавать хорошие матчи

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о настрое команды перед матчем с «Акроном» в амках 16-го тура РПЛ.

«В таких условиях бывают не только травмы, но и болезни, простуды. Этот аспект очень важен. Сейчас тот период, что травмы и болезни могут выбивать определенных игроков и группы игроков из ритма. Будем надеяться, что этих проблем у нас будет минимум.

Всегда хочется большего, но определенное удовлетворение от того, что происходит сейчас в последнее время, есть. Команда понимает, что умеет играть, выдавать хорошие матчи. И те пункты, на которых я акцентирую внимание команде, являются основополагающими в нашей игре. Надо отдать им должное, игроки всё это принимают и стараются всё исполнить", — рассказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, клубы встретятся 22 ноября, в пятницу. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.