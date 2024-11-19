Хорватия поделила очки с Португалией в матче Лиги наций

Завершился матч 6-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Хорватии и Португалии. Игра проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса (Империя, Италия). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 33-й минуте нападающий сборной Португалии Жоау Феликс открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Витинья. Затем на 66-й минуте защитник Йошко Гвардиол сравнял счёт.

После шести туров группового этапа сборная Хорватии набрала восемь очков и занимает второе место. Португалия заработала 14 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Шотландии (семь очков) и Польши (четыре очка).