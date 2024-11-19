Сборная Шотландии вырвала победу в матче Лиги наций с Польшей на 90+3-й минуте
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Закончился матч 6-го тура Лиги наций, в котором встречались сборные Польши и Шотландии. Игра проходила в Варшаве. Матч завершился со счётом 1:2.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Шотландия
0:1 Макгинн – 3' 1:1 Пёнтковски – 59' 1:2 Робертсон – 90+3'
Сборная Шотландии открыла счёт уже на третьей минуте матча усилиями полузащитника Джона Макгинна. Этот гол стал единственным в первом тайме. Во втором тайме защитник сборной Польши Камиль Пёнтковски сравнял счёт на 59-й минуте. Казалось, всё идет к ничейному результату, но на 90+3-й минуте победный мяч в ворота сборной Польши забил Эндрю Робертсон.
Сборная Шотландии набрала три очка и сохранила прописку в Лиге А, заняв третье место в группе. Сборная Польши с четырьмя очками в шести матчах вылетела в Лигу В.
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