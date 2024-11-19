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Результаты матчей Лиги наций 18 ноября

Результаты матчей Лиги наций 18 ноября
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Сегодня, 18 ноября, прошли матчи 6-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Лиги наций 18 ноября

Испания – Швейцария – 3:2;
Сербия – Дания – 0:0;
Хорватия – Португалия – 1:1;
Польша – Шотландия – 1:2;
Болгария – Беларусь – 1:1;
Люксембург – Северная Ирландия – 2:2;
Косово – Литва – 1:0;
Румыния – Кипр – 4:1;
Лихтенштейн — Сан-Марино – 1:3.

Сборные Португалии и Испании занимают первые места в своих группах и выходят в плей-офф, где им предстоит сыграть с Францией и Германией. Шотландия и Швейцария занимают последние места и отправляются в Лигу В. Сборные Румынии и Северной Ирландии получили повышение в Лигу В, заняв первые места в своих группах.

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