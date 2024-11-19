Сборная Сан-Марино одержала первую выездную победу в истории, обыграв Лихтенштейн

На стадионе «Райнпарк» в Вадуце завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги наций. Лихтенштейн на своём поле уступил Сан-Марино со счётом 1:3.

Голами в составе сборной-победителя отметились Лоренцо Лаццари, Никола Нанни и Алессандро Голинуччи. У хозяев отличился Арон Зеле.

Для Сан-Марино эта победа стала первой выездной в истории. Коллектив поднялся из Лиги D в Лигу С Лиги наций, заняв первое место в своей группе. В этом розыгрыше турнира на счёту Сан-Марино две победы, до этого команда не побеждала с 2004 года и никогда не побеждала в официальных матчах.

Лихтенштейн дважды сыграл вничью с Гибралтаром и дважды проиграл Сан-Марино в этом сезоне Лиги наций.