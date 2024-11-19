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Сборная Сан-Марино одержала первую выездную победу в истории, обыграв Лихтенштейн

Сборная Сан-Марино одержала первую выездную победу в истории, обыграв Лихтенштейн
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На стадионе «Райнпарк» в Вадуце завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги наций. Лихтенштейн на своём поле уступил Сан-Марино со счётом 1:3.

Лига наций УЕФА . Лига D. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
1 : 3
Сан-Марино
1:0 Зеле – 40'     1:1 Лаццари – 46'     1:2 Нанни – 66'     1:3 Голинуччи – 77'    

Голами в составе сборной-победителя отметились Лоренцо Лаццари, Никола Нанни и Алессандро Голинуччи. У хозяев отличился Арон Зеле.

Для Сан-Марино эта победа стала первой выездной в истории. Коллектив поднялся из Лиги D в Лигу С Лиги наций, заняв первое место в своей группе. В этом розыгрыше турнира на счёту Сан-Марино две победы, до этого команда не побеждала с 2004 года и никогда не побеждала в официальных матчах.

Лихтенштейн дважды сыграл вничью с Гибралтаром и дважды проиграл Сан-Марино в этом сезоне Лиги наций.

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