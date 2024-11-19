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Сборная Сан-Марино впервые в истории забила три гола в одном матче

Сборная Сан-Марино впервые в истории забила три гола в одном матче
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Национальная команда Сан-Марино впервые в истории забила три гола в официальном матче. Это произошло в игре 6-го тура Лига наций с Лихтенштейном (3:1).

Лига наций УЕФА . Лига D. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
1 : 3
Сан-Марино
1:0 Зеле – 40'     1:1 Лаццари – 46'     1:2 Нанни – 66'     1:3 Голинуччи – 77'    

Ранее команда забивала два гола только в товарищеских матчах. В 2003 году соперником Сан-Марино также была сборная Лихтенштейна (2:2), а в 2012 сборная Сан-Марино проиграла Мальте со счётом 2:3.

Для Сан-Марино победа в матче Лиги наций с Лихтенштейном стала первой выездной в истории. Команда поднялась из Лиги D в Лигу С Лиги наций, заняв первое место в своей группе. В этом розыгрыше турнира на счёту Сан-Марино две победы

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