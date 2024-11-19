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«Однажды я спрыгнул с 17-го этажа». Экс-игрок «Интера» — об алкогольной зависимости

«Однажды я спрыгнул с 17-го этажа». Экс-игрок «Интера» — об алкогольной зависимости
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Бывший полузащитник «Интера» и сборной Колумбии Фредди Гуарин рассказал о своих проблемах с алкоголем.

«Я выпивал по 50-70 бутылок пива за вечер. Я полностью терял контроль над собой, искал приключений, чтобы получить адреналин. Я по 10 дней подряд выпивал, просыпался с бутылкой пива в руках. Самое страшное? Я жил на 17-м этаже многоквартирного дома и настолько был оторван от реальности, что спрыгнул с балкона. Мне повезло, что под ним была сетка, которая отбросила меня обратно, но я не знал о ней, просто не понимал, что творю. В тот момент я понял, что если напьюсь снова, то умру. Надеюсь, что моя история станет поучительной для других и спасёт несколько жизней», — приводит слова Гуарина Calciomercato.

38-летний Фредди Гуарин завершил игровую карьеру летом 2021 года. Он успел поиграть в таких клубах, как «Сент-Этьен», «Порту» и миланский «Интер». В составе сборной Колумбии Гуарин провёл 58 матчей, в которых забил четыре гола и оформил шесть голевых передач.

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