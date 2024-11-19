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Сборная Испании установила личный рекорд по количеству побед за календарный год

Сборная Испании установила личный рекорд по количеству побед за календарный год
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За исключением товарищеских матчей, сборная Испания не проиграла ни одного из своих 13 матчей в 2024 году во всех официальных соревнованиях, установив рекорд по количеству матчей без поражений (13) за один год, а также по количеству побед (12), сообщает OptaJose в социальной сети X.

Напомним, сборная Испании стала победителем Евро-2024. В Лиге наций команда уверенно выиграла свою группу, набрав 16 очков. Ближайшего преследователя в лице национальной команды Дании испанцы обошли на 8 очков.

Единственное поражение в 2024 году для сборной Испании произошло в товарищеском матче с Колумбией (0:1), который прошёл 23 марта.

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