Сборная Испании установила личный рекорд по количеству побед за календарный год

За исключением товарищеских матчей, сборная Испания не проиграла ни одного из своих 13 матчей в 2024 году во всех официальных соревнованиях, установив рекорд по количеству матчей без поражений (13) за один год, а также по количеству побед (12), сообщает OptaJose в социальной сети X.

Напомним, сборная Испании стала победителем Евро-2024. В Лиге наций команда уверенно выиграла свою группу, набрав 16 очков. Ближайшего преследователя в лице национальной команды Дании испанцы обошли на 8 очков.

Единственное поражение в 2024 году для сборной Испании произошло в товарищеском матче с Колумбией (0:1), который прошёл 23 марта.

Материалы по теме Сборная Испании вырвала победу у Швейцарии в концовке матча Лиги наций

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире