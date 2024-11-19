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«Атлетико» на фоне последних неудач принял решение по будущему Диего Симеоне

В мадридском «Атлетико» на фоне последних неудач приняли решение по будущему наставника команды Диего Симеоне.

Как сообщает журналист Рубен Уриа в соцсетях, «матрасники» не думают о замене Симеоне. Руководство клуба не хочет прекращать сотрудничество, сам аргентинский специалист также не заинтересован в уходе. Никакие изменения в обозримом будущем не планируются.

Ранее мадридский клуб проиграл два матча в Лиге чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (0:4) и французским «Лиллем» (1:3). Команда занимает 23 строчку в турнирной таблице Общего этапа главного еврокубка.

«Атлетико» располагается на третьей строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды Диего Симеоне 26 очков по итогам 13 туров.

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