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Определились все четвертьфиналисты Лиги наций

Определились все четвертьфиналисты Лиги наций
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Стали известны все четвертьфиналисты Лига наций. За выход в полуфинал турнира поспорят две лучше команды каждой из группы Лиги А.

По итогам групповой стадии в четвертьфинал Лиги наций вышли: Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.

Жеребьёвка плей-офф Лиги наций УЕФА 2024/25 пройдет в Ньоне (Швейцария) в пятницу 22 ноября.

Матчи плей-офф Лиги наций состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы турнира запланированы 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал состоятся в воскресенье 8 июня.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании.

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