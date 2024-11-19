Левандовски намерен завершить карьеру в «Барселоне» — Sport.es

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски хочет остаться в каталонском клубе.

Как сообщает Sport.es, футболисту нравится команда и жизнь в Каталонии. Он уже изъявил согласие активировать пункт о продлении контракта до 2026 года. Однако поляк хочет заключить новое соглашение — до 2027-го. Форвард намерен играть за каталонцев до 38 лет, после чего он завершит карьеру.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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