Стало известно, какой клуб может возглавить Юрген Клопп

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может покинуть пост наставника команды.

Как сообщает Relevo, в качестве замены аргентинцу руководство «матрасников» видит немецкого специалиста Юргена Клоппа, находящегося без тренерской работы.

Напомним, последним местом работы Юргена Клоппа является «Ливерпуль». Ранее немецкий специалист работал во главе «Боруссии» Дортмунд и «Майнца».

Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января Клопп станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».

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