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Ибрагимович назвал главную проблему «Милана» в нынешнем сезоне

Ибрагимович назвал главную проблему «Милана» в нынешнем сезоне
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал главную проблему итальянской команды.

«Мы работаем каждый день, чтобы достичь баланса и стабильности. Сейчас у команды всё хорошо, но мы можем добиться большего. Главная проблема? Баланс. Мы проигрываем матчи, в которых не должны проигрывать, и всё дело в моральной устойчивости. Когда мы обретём это качество, результаты будут намного лучше. Мы настроены позитивно и совершенствуемся изо дня в день», – приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

«Милан» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, в активе команды 18 очков по итогам 11 туров.

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