Дешам проведёт встречу с Мбаппе для обсуждения положения игрока в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и нападающий «Реала» Килиан Мбаппе встретятся для обсуждения роли футболиста в национальной команде.

Как сообщает L'Équipe, наставник проведёт с игроком встречу, на которой будет обсуждаться тема капитанской повязки в сборной Франции. Дешам намерен выяснить в личной беседе, желает ли Мбаппе оставаться капитаном команды.

Напомним, Мбаппе не вызывался в сборную в октябре и ноябре. Сообщалось, что между игроком и Дешамом есть разногласия.

Килиан Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом в качестве свободного агента. За этот период он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами.

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