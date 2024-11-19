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Басель Абдулфаттах: Бруней и Сирия — абсолютно разный уровень команд

Басель Абдулфаттах: Бруней и Сирия — абсолютно разный уровень команд
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Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах, в прошлом игравший за сирийский клуб «Аль-Джаиш», сравнил соперников сборной России по ноябрьским товарищеским матчам. 15 ноября сборная России разгромила Бруней со счётом 11:0. 19 ноября сборной России предстоит сыграть с Сирией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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«Бруней и Сирия — абсолютно разный уровень команд. Сирия и на Кубке Азии выходила недавно из группы и неплохо выступала, всегда пробивалась во второй раунд чемпионата мира от Азии. Им не хватало буквально чуть-чуть, чтобы выйти в финальную стадию. В этом году, правда, провалили отборочный цикл и не вышли во второй раунд. Удивился, хотя состав достаточно сильный. Уверен, что будет хороший матч с Россией. Сирия плюс-минус на уровне Ирана», — сказал Абдулфаттах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч сборных России и Сирии состоится в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало – 19:30 мск.

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