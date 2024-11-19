Чемпион Сирии Абдулфаттах высказался об уровне национальной сборной этой страны

Экс-футболист «Зенита», чемпион Сирии в составе «Аль-Джаиша» Басель Абдулфаттах высказался о предстоящем матче национальной команды России с сирийской сборной.

«Я узнавал информацию о сборной у двоюродного брата, который там живёт. Родственники оттуда тоже интересуются футболом. С удивлением для себя открыл факт, что в сборной Сирии играют в основном легионеры из Южной Америки и Европы. У них весь состав выступает там, хотя раньше тоже играли легионеры, но с Ближнего Востока: Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ. Вот там востребованы сирийские футболисты. Сейчас же состав как у настоящей сборной, который разбросан по высшим лигам», — сказал Абдулфаттах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч сборных России и Сирии состоится в Волгограде 19 ноября на стадионе «Волгоград Арена», начало – 19:30 мск.

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