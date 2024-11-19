Месси опубликовал пост перед матчем отбора ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Перу

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси разместил публикацию перед матчем квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной команду Перу.
«С нетерпением жду возможности снова собраться со всеми в последнем матче очередного незабываемого года», – написал Месси в одной из социальных сетей.
Сборная Аргентины единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 22 очка. Перу занимает девятое место, набрав семь баллов.
Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинца за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами.
Лионель Месси сыграл в теннис: