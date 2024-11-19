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Месси опубликовал пост перед матчем отбора ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Перу

Месси опубликовал пост перед матчем отбора ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Перу
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси разместил публикацию перед матчем квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной команду Перу.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 12-й тур
20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С нетерпением жду возможности снова собраться со всеми в последнем матче очередного незабываемого года», – написал Месси в одной из социальных сетей.

Сборная Аргентины единолично возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 22 очка. Перу занимает девятое место, набрав семь баллов.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» летом 2023 года из французского «ПСЖ» свободным агентом. На счету аргентинца за это время 39 игр за клуб, в которых он отметился 34 забитыми мячами и 19 результативными передачами.

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