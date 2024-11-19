Адиев: меня задевают слова Черчесова о сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о словах нынешнего наставника национальной команды Станислава Черчесова о «бесхозной сборной». После поражения в матче с Норвегией (0:5) в Лиге наций Черчесов заявил, что до его прихода сборная Казахстана была бесхозной.

«Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него? Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с бывшим президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам», — приводит слова Адиева РИА Новости Спорт.

Напомним, под руководством Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

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