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«Боже упаси». Глава «Ботафого» — о возможном переходе Неймара

«Боже упаси». Глава «Ботафого» — о возможном переходе Неймара
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Президент бразильского «Ботафого» Дурсесио Мелло исключил возможность трансфера вингера саудовского «Аль-Хиляля» Неймара.

«Боже упаси. Неймар – один из лучших игроков, которых я когда-либо видел, он на одном уровне с Месси и намного лучше Криштиану Роналду. Но он загубил свою карьеру, кульминацией которой стала травма, из-за которой он пропустил больше года. И теперь он снова травмирован", — приводит слова Мелло Goal.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

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