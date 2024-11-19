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Ибрагимович составил свою символическую сборную из семи футболистов

Ибрагимович составил свою символическую сборную из семи футболистов
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович составил свою символическую команду.

«Я не хочу никого обидеть, потому что я играл с великими игроками. Я сделаю это быстро…

Буффон в воротах, пускай его игра ногами и была не самой лучшей. Если выбрать схему 2-3-1, кого поставить в оборону? Тьяго Силву и Несту. В центр я поставлю Хави, налево – Недведа Кого поставить на правый фланг? Иньесту. Я определённо упускаю другие имена. В атаку я поставлю Месси. И я буду тренером», — приводит слова Ибрагимовича MilanNews24.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999-м, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За всё время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

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